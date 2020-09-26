Фото: в Выборге проходит юбилейная ярмарка

Сегодня, 26 сентября, в Выборге на Южном рынке открылась 40-я ярмарка. Организаторы рекомендуют всем посетителям пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Жителей и гостей города с началом осени поздравила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

Участие в ярмарке принимают более 300 предпринимателей, глав крестьянско-фермерских хозяйств и агропромышленных комплексов. Они представили посетителям лучшую продукцию: продовольственные товары, сельскохозяйственный инвентарь, текстиль, хозяйственные товары, живые птицы, домашние животные.

Ярмарка будет проходить 26 и 27 сентября. Программой предусмотрены выступления творческих коллективов, в том числе лауреатов международных конкурсов, обладателей народной премии «Звезды Дорожного радио» Алены Мальцевой и группы «Ярмарка». Для детей также организовали развлекательную программу.

Фото: 47channel