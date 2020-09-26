Фото: во Всеволожском районе прошли соревнования по ездовому спорту

Сегодня утром, 26 сентября, в Куйвозовском поселении Всеволожского района стартовали чемпионат и первенство Ленобласти по бесснежным дисциплинам ездового спорта.

Участие приняли 132 человека и около 170 собак разных пород, в том числе хаски, доберманы, веймаранеры, евродоги и даже метисы. Им была предложена трасса в 3,7 км. Победители преодолели ее со средней скоростью 29 км/ч.

Самой зрелищной дисциплиной стал карт с шестью собаками. Также спортсмены участвовали в байкджоринге, каникроссе и передвижении на скутерах с одной или двумя собаками.

Фото: 47channel