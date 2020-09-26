Водитель каршеринга завершил аренду машины в кювете в Тосненском районе

На Киевском шоссе в Тосненском районе сегодня, 26 сентября, произошла авария. Ее единственным участником стал каршеринг. Об этом сообщила очевидица в группе «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте».

Уточняется, что дорожное происшествие случилось перед въездом в Никольское: при неизвестных обстоятельствах каршеринг съехал в кювет.

«Рядом никого, служб нет», — пишет очевидица.

Другая очевидица в комментариях отметила, что автомобиль там находился еще в 10:30.

Ранее ivbg.ru писал, что каршеринг и машина такси попали в серьезную аварию в Санкт-Петербурге. Таксист протаранил легковушку в боковую часть, в результате чего она отлетела на тротуар и опрокинулась.