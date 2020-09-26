Марафон «Непоправимая польза» продолжается в Волховском районе

Администрация Волховского района продолжает акцию добрых дел в ходе марафона «Непоправимая польза». Жители райцентра могут смастерить стеллаж для обмена книг.

Также инициативные граждане могут раскрасить стеллаж в литературной тематике и принести книги. Для установки преложено несколько мест, которые будут удобны всем любителям книг.

Местные жители на этой неделе мастерили кормушки для птиц, ухаживали за клумбами и чинили деревянный мостик.

В ходе марафона «Непоправимая польза» местным жителям дают задания, связанные с благоустройством. За их выполнение неравнодушные граждане получают баллы, в конце года их поощрят призами.