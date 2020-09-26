Две пенсионерки из Сиверского остались без 800 тысяч рублей после разговоров с мошенниками

Вчера днем, 25 сентября, в полицию обратились 86-летняя и 68-летняя жительницы поселка Сиверский Гатчинского района. Она заявила, что стала жертвой мошенника.

Так, еще в феврале одной из потерпевших позвонил мужчина с московского номера. Он представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что со счета женщины якобы пытаются украсть деньги. Потерпевшая поддалась уговорам и перевела неизвестному 115 тысяч рублей.

Второй потерпевшей звонила неизвестная женщина, также представившаяся сотрудницей службы безопасности. Она попросила перевести сбережения на определенный счет. Пенсионерка согласилась и лишилась 721 тысячи рублей.

Возбуждены уголовные дела.