В Волхове на месте горевшего дома нашли человеческие останки

Сегодня утром, 27 сентября, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Степана Разина в Волхове.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит дом на площади 54 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы восемь человек и две единицы техники дежурной смены 60 пожарно-спасательной части.

На месте пожара после ликвидации возгорания были обнаружены обгоревшие останки человека. Предположительно, тело принадлежало женщине. Личность погибшей устанавливается.

Ранее ivbg.ru писал, что на пожаре на 540 «квадратах» в Березовике погиб человек. Из горящего здания эвакуировали 25 человек. При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки человека.