Журналист из Финляндии Эркка Микконен поделился впечатлениями от путешествия по Камчатке на грузовике «Урал» и назвал край жемчужиной Дальнего Востока, передает телеканал YLE.

Еще летом он опубликовал в Twitter фотографии, сделанные во время поездки.

Микконен подчеркнул, что невероятные пейзажи Камчатского края привлекают к себе год за годом все больше туристов. Он обратил внимание, что здесь находится крупнейшее скопление вулканов в мире — их на полуострове порядка трехсот, двадцать девять из них — активные.

Mutnovski-tulivuori on yksi Kamtšatkan aktiivisimmista ja samalla ehkäpä päräyttävin luontokohde, jossa olen koskaan käynyt. Rikki- ja muut kaasut nousevat ilmaan ja saavat osan kivistä kirkkaan keltaisiksi. Toisaalla on tuhkan värjäämää lunta — kuin toisella planeetalla. 🤩🌋 pic.twitter.com/fY6SFl49AF — Erkka Mikkonen (@Erkanomia) August 2, 2020

Журналист отметил, что на Камчатке очень много кипрея, или иван-чая, из которого в России столетиями делают альтернативу черному чаю. Помимо рыбы, край славится икрой: ежегодно с полуострова ее привозят тысячами тонн.

Он поведал об обнаружении во время похода огромного участка застывшей лавы после извержения вулкана. Там путешественник нашел 60-градусную сауну и пещеру со снегом.

«Всегда нужно быть начеку — медведи могут быть всюду», — написал Микконен.

Публицист также рассказал о путешествии к символам Камчатки — вулканам Корякский и Авачинский. На покорение последнего он потратил около семи часов.

Кроме того, Микконен восхитился пейзажами Тихого океана, на побережье которого можно увидеть китов.