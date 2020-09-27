Стало известно, при каких обстоятельствах мужчина заживо сгорел в легковушке в Терпилицах

Согревшим около шести часов утра 26 сентября в припаркованной машине в Терпилицах оказался 29-летний местный житель. Незадолго до этого он поругался с супругой.

По предварительным данным, мужчина не поладил с женой, выпил и ушел ночевать в автомобиль Datsun на газобаллонном оборудовании.

Соседи рассказали, что слышали, как двигатель долгое время работал на предельных оборотах. Вероятно, мужчина уснул и прижал педаль газа, в результате чего топливная система вышла из строя и произошло возгорание. В полиции отметили, что соседи не обращали внимание на рев автомобиля до хлопка, сообщает 47news.

Ранее ivbg.ru писал, что на даче в Неве сгорел 88-летний пенсионер. Его супруга бежала с ведром воды, но не успела. Женщина сообщила, что перед пожаром супруг затопил печь на первом этаже. Искра попала на дрова, начался пожар.