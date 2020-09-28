Военные врачи из России и Франции провели видеоконференцию по борьбе с COVID-19

Российские и французские военные медики провели видеоконференцию, в ходе которой обменялись опытом борьбы с коронавирусом, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России.

«В Центре координации медицинского обеспечения министерства обороны Российской Федерации в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге проведена видеоконференция с военными медиками из Французской Республики по вопросам обмена опытом в профилактике, лечении и ликвидации медицинских последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19», — говорится в сообщении.

От российской стороны в видеоконференции приняли участие сотрудники Военно-медицинской академии по направлениям инфекционных болезней, эпидемиологии, анастезиологии, реаниматологии, а также врачи терапевтического профиля.

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Завершая встречу, начальник отдела международного медицинского сотрудничества ВС Франции полковник медицинской службы Федерико Гонзалес поблагодарил представителей России за конференцию, отметил актуальность обсуждаемых вопросов, высокий уровень взаимодействия, выразил надежду на повторную встречу.