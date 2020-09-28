Трехлетний мальчик выпал из окна в поселке им. Свердлова

В полицию Всеволожского района 27 сентября сообщили о падении трехлетнего мальчика с высоты второго этажа дома, расположенного в поселке имени Свердлова.

Ребенок пережил падение и был госпитализирован. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ivbg.ru сообщал, что 21-летняя студентка выпала с 25 этажа в Мурино. Трагедия произошла у многоэтажного дома на Охтинской аллее. Погибшая – уроженка Украины, обучавшаяся в одном из вузов Санкт-Петербурга.