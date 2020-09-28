Предстоящая зима в Петербурге, скорее всего, будет довольно теплой и малоснежной 

С большой вероятностью грядущая зима в Петербурге будет напоминать предыдущую и придет с запозданием.

Об этом в беседе с “Невскими новостями” заявил заведующий отдела исследований изменения климата Государственного гидрологического института Олег Анисимов. По его словам, если не вникать в методы прогнозирования, подобные выводы позволяют проводить моделирование, но их нельзя назвать точными. Речь идет только о большой вероятности.

“По всей видимости, эта зима будет напоминать предыдущую с бесснежным декабрем. При этом мы ждем крещенских морозов и похолодания в феврале”, — отметил Олег Анисимов.

Он добавил, что, что зима 2021-2022 годов вряд ли окажется такой же теплой как две предыдущих. Три аномалии подряд бывают крайне редко.