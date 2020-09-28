Александр Дрозденко принял участие в онлайн-встрече Конгресса Совета Европы

Сегодня, 28 сентября, Александр Дрозденко принял участие в заседании Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, где он возглавляет российскую делегацию.

Участники онлайн-встречи обсудили вопросы проведения 39-й сессии Конгресса, участие в ней молодежных делегатов, а также график заседаний Бюро в 2021 году. Принято решение провести 39-ю сессию в третьей декаде октября 2020 года в удаленном формате.

Собравшиеся традиционно обсудили выборы, прошедшие в разных странах, соблюдение принципов демократии, вопрос сотрудничества всех ведущих стран при принятии важнейших решений.