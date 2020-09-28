Неоднозначный Выборг

Текст взят из telegram-канала «Питерская Булка».

На выходных решила смотаться в Выборг, чтобы окунуться в атмосферу средневековья. Поездка оставила после себя смешанные ощущения.

Выборгский Замок:

Башню снаружи полностью восстановили, однако ведутся работы над центральным входом и внутренним двором.

При входе в замок всех гостей встречает кот Филимон, которому туристы не дают проходу (все пытаются его потискать, на что Филя начинает царапаться).

Вид с башни ничуть не изменился, как и очередь на подъём. Билеты нужно покупать заранее.

Монрепо:

Чтобы купить билет в парк нужно отстоять в очереди 20-40 минут, т.к. работает только одна касса и один аппарат. Причём в кассу постоянно без очереди прут экскурсоводы, пробивая по 20 билетов.

Сам парк находится на масштабной реконструкции — приблизительно 50% парка — стройка, но некоторые места уже привели в порядок, и они выглядят на порядок лучше, чем раньше.

Транспорт и обед:

Приятно удивило наличие Яндекс.Такси, от Монрепо до центра довезли за 10 минут и 97 рублей. Очень выручает, когда вас несколько человек.

В поисках еды мы отправились на Крепостную улицу, которая с 25 сентября стала пешеходной. Людей на ней, как на Невском в час-пик. Очень много закусочных, несколько баров и сувенирных лавок.

Мы заранее забронировали столик, поэтому вопрос поиска места не стоял, однако, если вы не бронируете, то вам придётся отстоять очередь в кафе или ресторан на Крепостной улице около 20-40 минут.

Вишенка на торте:

В Выборге на выходных было столько людей, что они буквально не помещались в электрички: Ласточки были забиты настолько, что приходилось стоять, как оловянный солдатик, а после с боем пробиваться на выход.

Если оценивать данную поездку по 10-бальной шкале, то я поставила бы Выборгу 4. Это прекрасный город, но ввиду ремонта, огромных очередей и транспорта, в данный момент он больше не заслуживает.

Мне понравилась поездка, город явно развивает туризм, и это прекрасно. Но если бы я знала всё вышеописанное до поездки, то однозначно выбрала бы другой город для уик-енда.