В Ленобласти уточняют границы земельных и лесных участков

В Ленинградской области около 2,5 тысяч выявленных земельных участков требуют анализа и перепроверки на предмет пересечения границ с землями лесного фонда. Уже удалось устранить пересечение у 1,1 тыс. участков.

Это делается для устранения ошибок и внесения в ЕГРН и Государственный лесной реестр достоверных данных. Согласно закону «о лесной амнистии», исправить неточности необходимо до 2023 года.

Самые проблемные участки находятся во Всеволожском районе — около 45%, еще 18% — в Ломоносовском районе, на Тосненский район приходится 15%.

Если участок зафиксирован как в лесном реестре, так и в ЕГРН, то принадлежность будет устанавливаться на основании ЕГРН и документов, подтверждающих право гражданина на землю. Однако это возможно только в случае, если право на землю появилось до 1 января 2016 году и если территория была предоставлена гражданину до 8 августа 2008 года.

Ранее ivbg.ru писал, что «Газпром» посадит 800 гектаров леса в Ленинградской области. Стоимость проекта – около 181 млн рублей. Деньги выделены предприятием.