Минпросвещения: в России из-за гриппа закрыли на карантин 111 школ

В России из-за сезонного гриппа на карантин закрыли 111 школ, в штатный режим работы уже вернулись 34 учебных заведения.

В Минпросвещения отметили, что в некоторых школах на карантин были переведены только отдельные классы. Добавляется, что гриппом чаще всего болели взрослые, работающие в школах. Ситуация с закрытием школ на карантин в регионах контролируется, массовый переход на дистанционное обучение пока не планируется, добавили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали, что студентов СПбГУ закрыли в общежитии на карантин из-за коронавируса.