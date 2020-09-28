Законопроект об обращении с отходами в Ленобласти выставлен на общественное обсуждение

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что законопроект об обращении с отходами уже опубликован для общественного обсуждения.

Так, с 1 января 2021 года транспортирование любых отходов по Ленобласти допустимо только при наличии соответствующего разрешения, подтвержденного QR-кодом. Транспортные средства при этом должны быть оборудованы системой слежения.

В регионе вводят раздельное накопление отходов. Кроме того, с 1 июня 2023 года все, что может быть переработано, не подлежит захоронению на территории региона.

Также согласно законопроекту будут увеличены штрафы за нарушение правил и организацию несанкционированных свалок:

для физлиц 50-100 тыс рублей;

для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц 500-900 тыс рублей;

для юрлиц 1-1,5 млн рублей.

Законопроект вступит в силу в случае принятия Законодательным собранием с 1 января 2021 года. Ознакомиться с полным текстом документа и поделиться своим мнением касательно законопроекта можно по ссылке.

