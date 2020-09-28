В России могут расширить список бесплатных прививок

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Согласно утвержденной Михаилом Мишустиным стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года, 95% россиян получат возможность делать бесплатные прививки.

Это произойдет в том числе и за счет расширения календаря прививок. В список обязательных могут быть внесены следующие прививки:

  • для профилактики ротавирусной инфекции;
  • от ветряной оспы;
  • от вируса папилломы человека (ВПЧ);
  • от оменингококковой инфекции.

В документе стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней сказано, что Министерству здравоохранения необходимо за три месяца подготовить план по ее реализации.