Выборжанка заняла первое место на Кубке России по панкратиону

Выборжанка Юлия Борисова заняла первое место на Кубке России по панкратиону. Соревнование проходило в Севастополе и являлось отборочным этапом на Чемпионат Европы.

Юлия Борисова одержала победы на первых минутах поединков. Спортсменка выполнила звание Мастера Спорта, завоевала лицензию и право представлять Россию на Чемпионате Европы в Турции.

В турнире участвовали спортсмены из 20 регионов страны. Соревнование проходило в классическом и традиционном разделах. Разрешены удары руками, ногами и коленями, а также удушающие и болевые приемы на руки и на ноги.