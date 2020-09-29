В Красноармейском и Старой Пустоши домушники вынесли из домов криптоферму, валюту и украшения

Неизвестные побывали в домах в Красноармейском Приозерского района и Старой Пустоши Всеволожского района. Хозяева лишились оборудования для майнинга, валюты и драгоценностей.

В первом случае в полицию обратился 57-летний житель Красноармейского. По словам потерпевшего, неизвестный разбил окно на первом этаже дома по улице Проселочной и забрал оттуда девять серверов для майнинга криптовалюты Bitmain и ноутбук. Ущерб составил 855 тысяч рублей.

Во втором случае также 28 сентября в полицию обратился 53-летний безработный, проживающий в Старой Пустоши. По его словам, несколькими часами ранее неизвестный отжал стеклопакет дома на улице Заозерной и вынес 25 тысяч долларов и ювелирные украшения. Ущерб составил около 2 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее ivbg.ru писал, что двое домушников предстанут перед судом за кражи в Сосновом Бору. Младший из обвиняемых при этом уже имел криминальный опыт, однако преступления происходили в период с 13 августа 2018 года по 25 февраля 2019-го. Злоумышленники проникали в чужое жилье с помощью отмычек, после чего забирали ювелирные изделия и деньги, а двери после своего ухода аккуратно запирали, заметая следы