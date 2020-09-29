Жителя Пикалево увезли из собственной квартиры с ножевым ранением

Вчера, 28 сентября, из квартиры на улице Горняков в Пикалево госпитализировали в медицинское учреждение владельца жилья. У него зафиксировали ранение брюшной полости и повреждение желчного пузыря.

Полицейские посетили жилье мужчины и изъяли одежду, на которой не было повреждений. Потерпевший находится в тяжелом состоянии, но как только оно улучшится, он расскажет полицейским подробности случившегося.

Ранее ivbg.ru писал, что петербуржца подозревают в поножовщине в квартире у знакомых. Во время дневной ссоры из-за неприязненных отношений 41-летний мужчина бросился с ножом на 39-летнего оппонента.