Скончался в больнице водитель, пострадавший в лобовой аварии с микроавтобусом в Бокситогорском районе

Сегодня, 29 сентября, стало известно, что один из пострадавших в лобовой аварии в Бокситогорском районе скончался в больнице.

Ранее ivbg.ru писал, что серьезная авария произошла днем 28 сентября на 390 километре трассы “Вологда — Новая Ладога”. 55-летний водитель, управляя Honda CR-V, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Водитель кроссовера получил тяжелые травмы, спустя несколько часов он скончался в больнице. Известно, что погибший жил на севере Петербурга. Травмы водителя микроавтобуса оцениваются как средние.