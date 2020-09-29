Массовые убийства в Жестяной Горке в годы ВОВ хотят признать геноцидом

По данным Генпрокуратуры, в 1942-1943 годах в Жестяной Горке Новгородской области (до 1944 года — в Ленинградской области) немецко-фашистские захватчики убили не менее 2,6 тыс. человек. При этом исполнителей не привлекли к ответственности.

В связи с этим Генпрокуратура направила в суд заявление о признании факта геноцида. Исполнителями являлась «тайлькоманда» полиции безопасности и СД — всего более 20 человек, руководили которыми немецкие и австрийские офицеры. Отряд был сформирован в 1942 году.

«Тайлькоманды» убивали мирных граждан и военнопленных Красной Армии в 1942-1943 годах. Они также занимались арестами советских граждан, пытали и убивали их за пределами деревни, сбрасывая тела в ямы.

Организатор — немецкий генерал Герцог Курт — был осужден в 1947 году на 25 лет лишения свободы в исправительно-трудовом лагере.

Ранее ivbg.ru писал, что после обнаружения массового захоронения на месте бывшего концлагеря в Луге завели уголовное дело. Среди погибших есть не только мужчины, но также дети и женщины.