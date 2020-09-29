Названы полезные для иммунитета осенние ягоды

По словам специалистов Роспотребнадзора Московской области, россиянам для иммунитета следует употреблять такие осенние ягоды, как клюкву, бруснику и облепиху.

Польза клюквы объясняется содержанием витаминов, микро-и макроэлементов, флавоноидов, сахара и органических кислот. Она подходит для периодов физического, эмоционального и умственного напряжения и для профилактики простудных заболеваний, пишет «Подмосковье сегодня».

Польза брусники объясняется обилием пектина, глюкозы, калия, кальция, магния и других полезных элементов: только в 100 граммах ягоды содержится около 95% суточной нормы органических кислот.

Облепиха полезна содержанием витаминов, каротина, флавоноидов, железа, бора, марганца и серотонина. Людям с заболеванием ЖКТ она противопоказана.

Ранее были названы продукты для поддержания иммунитета осенью. Следует употреблять в пищу как можно больше разноцветных продуктов, в том числе морковь, перцы, томаты, тыкву — в них содержатся разные антиоксиданты, которые в сочетании будут стимулировать иммунитет.