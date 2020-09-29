В России автовладельцев ждут новые штрафы

В МВД разработали поправки к ПДД, предусматривающие новые штрафы для автомобилистов.

Так, инспекторы ГИБДД смогут штрафовать за езду на летней резине зимой, а летом — за езду на шипованной. За нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей. Такую же сумму придется заплатить за проезд по парковочной разметке.

По новым правилам нельзя отключать штатный очиститель фар и запрещено использовать нештатные ксеноновые лампы в фарах. А вот с тонировкой, наоборот, введены послабления — ветровое стекло должно пропускать не менее 70% света, а светопропускание остальных стекол не нормируется.

За пьяную езду и аварии со смертельным исходом, помимо тюремного срока, может грозить штраф от 2 до 3,5 млн рублей.

Проект поправок будет на публичном обсуждении до 16 октября, а в силу вступит с 1 июня 2021 года.