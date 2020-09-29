Магазины Ленобласти вернут “час для пожилых” из-за распространения коронавируса

Магазины и сферы услуг в Ленобласти снова вернутся к противоковидному “часу для пожилых”.

Александр Дрозденко поручил разработать график посещения общественных пространств жителями старше 65 лет, чтобы обезопасить их от риска заболеть коронавирусом. Также в ближайшее время будут возобновлены “антикоронавирусные” рейды по предприятиям торговли. В случае нарушения санитарно-эпидемиологических правил и “масочного” режима будут приниматься жесткие меры, вплоть до закрытия.

Напомним, в Ленобласти за последние сутки зафиксированы 67 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших — 8 100. Выздоровели — 5 129. Умерли — 98.