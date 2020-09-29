Жителей Ленобласти и Петербурга приглашают на ралли «10 Озер 2020» 3 октября

На всесезонном курорте «Игора» в Приозерском районе состоится ралли «10 Озер 2020» 3 октября. Участники посетят удивительные места и пройдут интересный квест.

В Сосново на Центральной площади с 11 до 12 участники ретроралли продемонстрируют скоростное маневрирование. А вечером состоятся финиш и торжественное награждение в Ледовом дворце курорта «Игора».

Участие могут принять владельцы классических автомобилей старше 30 лет. Побороться за приз в командном зачёте собираются клубы различных марок и

интересов

Регистрация участников пройдет с 09:00 до 10:45. Старт будет дан спустя 15 минут после окончания регистрации. Финиш намечен на 16:00. Подробно с условиями участия можно ознакомиться на сайте мероприятия.