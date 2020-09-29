В Гатчине украли самого красивого шпица России по кличке Кнопа

Шпиц по кличке Кнопа получил статус самого красивого в России на московской Национальной выставке. Собака проживает с хозяйкой Викторией в Гатчине.

Женщина работает водителем трамвая, а остальное время посвящает домашним животным. Неделю назад у нее украли двух собак — маму титулованной собаки и ту же Кнопу.

Примечательно, что двор очень хорошо изолирован, поэтому самостоятельно сбежать они не могли. Заводчица боится, что люди, которые забрали собак, хотят заработать на их щенках. При этом есть большой риск, что животные погибнут при родах, поскольку воры не захотят обращаться к ветеринару — собак слишком хорошо знают.

В полиции не приняли заявление и попросили обращаться только если кто-то начнет требовать выкуп. Виктория просит вернуть собак и обещает ни о чем не спрашивать людей, которые сделают это, а также она готова подарить щенка шпица.