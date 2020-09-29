На пересечении КАД с ЗСД ограничат движение до ноября

Начиная со среды, 30 сентября, на КАД будет ограничено движения из-за начала работ по восстановлению лакокрасочного покрытия пролетов ЗСД.

Как сообщает ФКУ Упрдор “Северо-Запад”, с 30 сентября по 5 ноября на КАД будут попеременно закрывать движение по одной полосе на внутреннем и внешнем кольце. По оставшейся полосе будет ограничена скорость движения до 50 километров в час.

Работы будут идти в три этапа: