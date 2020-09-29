На пересечении КАД с ЗСД ограничат движение до ноября

Начиная со среды, 30 сентября, на КАД будет ограничено движения из-за начала работ по восстановлению лакокрасочного покрытия пролетов ЗСД.
Как сообщает ФКУ Упрдор “Северо-Запад”, с 30 сентября по 5 ноября на КАД будут попеременно закрывать движение по одной полосе на внутреннем и внешнем кольце. По оставшейся полосе будет ограничена скорость движения до 50 километров в час.
Работы будут идти в три этапа:
- с 30 сентября по 7 октября перекроют первую полосу внешнего кольца,
- с 8 по 20 октября одновременно перекроют вторые полосы на внутреннем и внешнем участках КАД,
- с 21 октября по 5 ноября перекроют первую полосу внутреннего кольца.