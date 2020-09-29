На пересечении КАД с ЗСД ограничат движение до ноября

Автор: Гузель Галимова
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Начиная со среды, 30 сентября, на КАД будет ограничено движения из-за начала работ по восстановлению лакокрасочного покрытия пролетов ЗСД.

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщает ФКУ Упрдор “Северо-Запад”, с 30 сентября по 5 ноября на КАД будут попеременно закрывать движение по одной полосе на внутреннем и внешнем кольце. По оставшейся полосе будет ограничена скорость движения до 50 километров в час. 

Работы будут идти в три этапа:

  • с 30 сентября по 7 октября перекроют первую полосу внешнего кольца, 
  • с 8 по 20 октября одновременно перекроют вторые полосы на внутреннем и внешнем участках КАД, 
  • с 21 октября по 5 ноября перекроют первую полосу внутреннего кольца.