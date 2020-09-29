Обвиняемый в педофилии мужчина пытался покончить с собой в суде Петербурга

Сегодня днем, 29 сентября, в Невском районном суде Петербурга Александр Ц. пытался совершить самоубийство. В связи с этим к нему вызвали медиков.

Мужчина намеревался совершить самоубийство в клетке зала судьи Александра Маврина во время судебного процесса. Известно, что мужчину обвиняют в двух эпизодах совершения насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летия, и изготовлении порнографии с несовершеннолетними.