Дмитрий Пуляевский: очень трудно было выбрать победителей!

Депутаты ЗакСобрания Ленобласти выбрали победителей конкурса детских рисунков «Мое мирное детство», посвященного Году памяти и славы.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, жюри во главе с вице-спикером ЗакС Дмитрием Пуляевским тщательно изучило все работы. В составе жюри творческие работы также оценивали депутаты Александр Перминов и Александр Русских, председатель Молодежного парламента Ленобласти Галина Никифорова, начальник отдела межрегионального, международного сотрудничества и взаимодействия с общественными организациями Татьяна Толстова.

Конкурс проводится в целях воспитания у детей и подростков чувства патриотизма и гордости за подвиг народа в Великой Отечественной войне. Организаторы считают, что такие конкурсы помогают сохранить историческую память и приобщить ребят к изучению истории Ленинградской области, уважению к ветеранам и развить у них творческие способности.

«Все работы очень интересные, мы много спорили. Чувствуется, что дети очень старались. Уделяли большое внимание деталям, погружались в нашу историю — это видно по сюжетам картин», — отметил Дмитрий Пуляевский.

Также по решению жюри будут специальные номинации от депутатов Законодательного собрания, Молодежного парламента и от регионального отделения Ленинградской области «Союза Женщин России». Награждение победителей состоится в октябре, на заседании Законодательного собрания Ленинградской области.