Деловой центр за миллиард рублей построят в Мурино

Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта на BRIEF-20 подписано губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и генеральным директором ООО ТРК «МУРИНО» Алексеем Земсковым.

«Сегодня на приграничных территориях — Мурино, Кудрово, Бугры — есть запрос не только на создание социальной инфраструктуры для жителей, но и на рабочие места. Это первый проект создания современных офисных площадей в Мурино, мы надеемся, что он привлечет работодателей и даст возможность жителям области работать, не выезжая в соседний Петербург», — отметил Александр Дрозденко.

Ориентировочная площадь десятиэтажного центра, который разместится в шаговой доступности от станции метро «Девяткино», составляет 22 000 кв.м. Ввод в эксплуатацию объекта планируется до конца 2022 года.

Сегодня в рамках форума BRIEF-20 также подписано соглашение с немецкими Союзом, соглашение о создании «единого окна» для инвесторов, а также соглашение с «ТРИЭР-СПБ», который построит в Ломоносовском районе комплекс по производству ингредиентов для кондитерской и хлебопекарной промышленности. Также в развитие фабрики в Ломоносовском районе 6,4 млрд рублей вложит «Филип Моррис Интернэшнл».

Отметим, что основными темами Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF-20 в этом году стали перестройка глобальных и создание региональных цепочек добавленной стоимости, тенденции регионализации международной экономики, поиск инвестиционных и экспортных ниш для предприятий Ленобласти в новых экономических реалиях.