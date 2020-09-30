Крупный производитель рыбной продукции построит распределительный центр в Пениках

Производитель готовой рыбной продукции ООО «Торговый Дом «Балтийский Берег» построит в Ленинградской области распределительный центр. Стоимость проекта – 427 млн рублей. Предприятие создаст 100 рабочих мест.

Соглашение подписано 30 сентября Александром Дрозденко и руководителем компании-производителя Анной Шевелевой на Балтийском региональном инвестиционном форуме. ООО «Торговый Дом «Балтийский Берег» работает в регионе уже шесть лет.

«Сегодня мы видим, что производство на нашей территории работает успешно, что позволяет им инвестировать в расширение и создание современного многопрофильного распределительного центра», – сообщил Александр Дрозденко

Распределительный центр сырья и готовой продукции построят в Пениках Ломоносовского района. Он позволит компании-производителю снизить операционные затраты за счет оптимизации логистики и нарастить выпуск продукции.