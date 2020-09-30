Вор в федеральном розыске задержан в Тосно

Находящийся в федеральном розыске за кражу денежных средств 25-летний мужчина задержан на железнодорожной станции Тосно.

Задержанный уже был судим за аналогичное преступление. Его отправили под арест в изолятор Санкт-Петербургского линейного управления МВД России. Информация о задержании передана инициатору розыска.

Ранее ivbg.ru сообщал, что на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге задержали 25-летнего мужчину в федеральном розыске. Он много раз менял паспорта, был судим за кражу, мошенничество и растрату.