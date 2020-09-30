Суд отменил решение депутатов Юкков, нарушивших антикоррупционный закон и разрешивших себе не покидать посты

Как сообщал ivbg.ru, в июне 2020 года Всеволожский городской прокурор постановил отправить в отставку пятерых депутатов в Юкках. Их уличили в нарушениях антикоррупционного законодательства.

Депутаты в отчетах за 2018 год по доходам забыли указать десятки банковских счетов, гектары земельных участков, автомобили и некоторое другое имущество. Глава поселения Лариса Черепанова не внесла в декларацию:

около 15 банковских счетов, а также деньги на этих счетах;

Автомобиль Land Rover Defender;

Участие в благотворительном фонде Преподобного Мартирия Зеленецкого.

По данным online47.ru, глава поселения Лариса Черепанова ежегодно входит в топ-200 миллиардеров в России и является совладелицей торговой сети «Максидом».

Избежать отставки функционерам помог механизм голосования. Прокурор вынес предписание, а депутаты большинством голосов решают, исполнять его или нет. Общая численность депутатов Юкковского поселения – 10 человек. Из них один умер, один заболел. На заседание прибыли оставшиеся восемь. Как сообщает издание, пять из них – сами нарушители антикоррупционного законодательства, двое – сочувствующие им, один – против всех. Итог заседания: большинством голосов предписание прокуратуры решено не исполнять. Нарушители антикоррупционного законодательства остались на своих постах.

Однако по исковому заявлению прокуратуры Всеволожский городской суд постановил признать незаконным решение совета депутатов Юкков и обязать вынести на очередное заседание вопрос об отставке Черепановой с поста главы поселения.

Теперь у них есть месяц, чтобы обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции. Это оттянет отставку.

Но по действующему законодательству лишить главу поселения должности может только местный совет депутатов. Тот самый, который уже проголосовал против отставки. Несмотря на это, надзорные органы отступать не намерены. Отставка Черепановой – вопрос времени.