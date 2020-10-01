Александровскую больницу в Санкт-Петербурге полностью перепрофилируют для пациентов с COVID-19, всего здесь будут развёрнуты 700 коек, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

В настоящее время в Александровской больнице развёрнуты 250 коек. Подготовлены еще 450 коек для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас в больнице находятся 350 таких больных.

По словам Эргашева, региональный сосудистый центр при Александровской больнице будет оказывать помощь больным с COVID-19, которые имеют сердечно-сосудистые патологии.

«Раньше предполагалось, что новый коронавирус, в основном, поражает лёгкие и вызывает пневмонию. Сейчас мы знаем, что COVID-19 влияет на функцию сердечно-сосудистой системы, вызывая тромбогеморрагические осложнения. Поэтому мы приняли решение задействовать мощности одного из лучших региональных сосудистых центров для лечения больных с коронавирусной инфекцией, имеющих сердечно-сосудистые риски», — отметил Эргашев, слова, которого приводятся в сообщении.

Александровская больница одной из первых в городе была перепрофилирована под инфекционный госпиталь. С апреля здесь оказана помощь 5,5 тысячи пациентам с коронавирусом.

В настоящее время в Петербурге в 13 взрослых и одном детском стационарах развёрнуты 4076 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом, свободны 536 коек.

Вам будет интересно Предприятие из Гатчины подарило медикам региона 14 700 тестов на антитела к коронавирусу «ЛЕНФАРМ» подписал соглашение с производителем молочной продукции ГК «Галактика» о безвозмездной передаче тестов на антитела к COVID-19 Наборы реагентов будут переданы... 10.09.2020 384

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге принят оперативный план по дополнительному развёртыванию инфекционных коек для госпитализации больных c признаками гриппа, ОРВИ и COVID-19 в период подъёма заболеваемости. Предусмотрено дополнительное развёртывание инфекционных коек для взрослого и детского населения: с гриппом и ОРВИ – 1626, с пневмонией — 1632, с COVID-19 – 8155 коек.