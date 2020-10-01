Подростки устроили драку со стрельбой из сигнального пистолета в Санкт-Петербурге

Четверо подростков устроили драку со стрельбой из сигнального устройства в Санкт-Петербурге, у них изъяты нож, кастет и балаклава, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«У дома 5 по Балканской площади вечером 30 сентября между компанией несовершеннолетних и 19-летним юношей произошел конфликт, в ходе которого одним из подростков был произведён выстрел из сигнального пускового устройства. В результате выстрела пострадавших нет», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в конфликте участвовали подростки 16-17 лет, среди которых две девушки.

«У участников конфликта изъят нож, кастет и балаклава. Все четверо несовершеннолетних помещены в медучреждение до ожидания приезда законных представителей», — сказано в сообщении.

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