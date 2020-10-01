В России продлили программу туристического кешбэка до 10 января

Российское правительство продлило программу туристического кешбэка, теперь услуга доступна до 10 января. Подписано соответствующее постановление.

К тому же, получить кэшбек стало значительно проще:

максимальный размер возврата за поездку увеличен до 20 тысяч рублей;

минимальная продолжительность поездки сокращена с четырех до двух ночей;

минимальная стоимость путевки теперь не ограничена, раньше — не менее 25 тысяч рублей;