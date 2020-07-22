Туристам компенсируют до 15 тысяч рублей за отдых в России

Гражданам компенсируют затраты на покупки туров по России. Туристы буду получать выплаты в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

При этом все будет зависеть от тура. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

На эти цели выделят 15 млрд рублей и они предназначены для людей, решивших отдохнуть в России до конца года. Список таких регионов, где будут компенсироваться затраты на приобретение туров, уже составлен Ростуризмом.