Туристам компенсируют до 15 тысяч рублей за отдых в России

Гражданам компенсируют затраты на покупки туров по России. Туристы буду получать выплаты в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
При этом все будет зависеть от тура. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.
На эти цели выделят 15 млрд рублей и они предназначены для людей, решивших отдохнуть в России до конца года. Список таких регионов, где будут компенсироваться затраты на приобретение туров, уже составлен Ростуризмом.
Премьер назвал туризм одной из перспективных отраслей. По его словам, ее развитию способствовал целый ряд масштабных мероприятий, в том числе Чемпионат мира по футболу 2018 года.
Кешбэк будет поступать туристам только при покупке туров картой платежной системы «Мир». На 15 тысяч рублей могут рассчитывать туристы, потратившие на покупку более 75 тысяч. При стоимости тура от 25 тысяч рублей кешбэк составит 5 тысяч.
Кешбэк возвращается на карту клиента только при покупке тура продолжительностью не менее пяти ночей.