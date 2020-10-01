В Коми 18-летний водитель сбил подростков, одна девушка скончалась, еще три пострадали — фото

Восемнадцатилетний водитель на автомобиле Volkswagen Polo сбил группу подростков в Коми, одна девочка скончалась, еще трое пострадали, сообщает региональное СУСК России.

«В вечернее время 30 сентября в поселке Воргашор 18-летний водитель, управляя автомашиной Volkswagen Polo, совершил наезд на группу подростков. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончалась 16-летняя девушка, еще трое девушек в возрасте 15-16 лет получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

По факту ДТП следователи совместно с сотрудниками ГИБДД проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Отмечается, что следственным управлением инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту ДТП в производство следователей СК.