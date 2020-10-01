Шестилетний мальчик выпал из окна во Всеволожске

В полицию Всеволожского района 30 сентября сообщили о падении шестилетнего мальчика из окна квартиры, распложенной на втором этаже дома по улице Ленинградской во Всеволожске.

Падение произошло около 19:00. Ребенок пережил падение и был госпитализирован. Врачи диагностировали перелом ноги. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал ivbg.ru, всего несколько дней назад, 27 сентября, в полицию Всеволожского района сообщили о падении трехлетнего мальчика с высоты второго этажа дома, расположенного в поселке имени Свердлова.