Жители Ленобласти смогут пройти бесплатное обучение цифровым компетенциям 

Предприниматели Ленобласти и их сотрудники могут бесплатно пройти обучение цифровым компетенциям для бизнеса, а также бесплатно получить квалифицированную электронную подпись (КЭП).

На выбор предлагается семь программ обучения: цифровой маркетинг и медиа, разработка мобильных приложений, искусственный интеллект и другие. На связи с участниками онлайн-обучения будут кураторы, которые смогут дать необходимые консультации.



По завершении обучения участники программы получат удостоверения о повышении квалификации, а предприятия, где они работаю, — КЭП сроком на один год.

Подать заявку на участие в программе можно на сайте цифрабизнес47.рф. Всего в рамках проекта будет обучено более 5,5 тысяч человек.