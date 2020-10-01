Два района Ленобласти могут перевести в «красную» и «желтую» зоны по COVID-19

Как сообщает telegram-канал «Тайны Ленинградского двора», уже 2 октября еще два района Ленинградской области могут сменить «зоны» ограничений по COVID-19.

Ожидается, что Гатчинский район будет переведен в «красную» зону. А Сланцевский район – из «зеленой» в «желтую». Решения приняты из-за роста заболеваемости COVID-19. Эксперты отмечают, что увеличение числа заболевших связано в том числе и с несоблюдением масочного режима.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в «красную» зону ограничений будет переведен и Выборгский район. Источник нашего издания отмечает, что в районе увеличилась госпитализация людей с подозрением на COVID-19.