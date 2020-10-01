Фото: у ЦРБ в Выборге замечены скопление скорых и люди в защитных костюмах

Источник ivbg.ru сообщает, что в Выборгском районе увеличилась госпитализация людей с подозрением на COVID-19.

Напомним, что в разгар пандемии Выборгский район находился в «красной зоне» по эпидемиологической ситуации. А 30 сентября на встрече с главным районным санитарным врачом Игорем Захаровым было отмечено, что Выборгский район вновь близок к переходу в «красную» зону.

Также 1 октября telegram-канал «Тайны Ленинградского двора» сообщил, что Выборгский район готовится перейти в «красную» зону.