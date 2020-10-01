Закусочную на колесах угнали в Киришах

В полицию Киришского района 30 сентября обратился 65-летний представитель компании, специализирующейся на общепите.

Он сообщил об угоне белого торгового автомобиля «Купава», выпущенного в 2009 году. Машина представляет собой лавку на колесах с надписями «Домашняя кухня, горячие обеды на рабочие места».

Автомобиль восемь лет простаивал на улице в Киришах без работы. Ущерб автовладельца составил около миллиона рублей.