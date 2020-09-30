В деревне Бор сожгли BMW X6 – поджигателя ищут

По телефону экстренных служб «112» 29 сентября около 04:30 сообщили о пожаре во дворе жилого комплекса на Березовой аллее в деревне Бор Всеволожского района.

Пламя охватило автомобиль BMW X6 2012 года выпуска, принадлежащий 35-летней хозяйке ателье. На записи камер видеонаблюдения сотрудники полиции заметили силуэт, что-то делавший возле иномарки около 04:00.

После манипуляций неизвестного автомобиль загорелся. Предварительная версия произошедшего – поджог.