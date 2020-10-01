Реставраторы воссоздали Пристань Главную в выборгском парке Монрепо

Пирс у Чайной беседки перестроили и расширили с помощью бетонных плит.

Таким образом, оказались восстановлены четыре исторических видовых площадки – проекты не предусматривают возможности швартовки судов. Функциональное назначение пирсов – использование в качестве исторических видовых площадок.

Как отмечают в парке, открытые в прошлом году пирсы у Елисейских полей сразу стали одними из любимых видовых точек гостей парка.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в парке Монрепо начал работу катер, на котором все желающие могут совершить прогулку по Выборгскому заливу.

Водный маршрут проходит вдоль всего острова Твердыш и следует от парка Монрепо до Рыночной площади. Продолжительность поездки – 1 час 15 минут. Пока курсирует только один катер по мере заполняемости. Но в следующем сезоне планируется запустить восемь катеров, которые будут работать согласно расписанию.