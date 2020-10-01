Рекреационная зона появится с заказником в Заневке

Отчуждение рекреационной зоны стало возможно благодаря местным жителям, которые активно участвовали в обсуждении нового генплана Заневского городского поселения

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, изначально предполагалось перевести 52 га в Колтушах, которые примыкают к особо охраняемым территориям «Колтушские высоты», из земель сельхозназначения в территорию индивидуального жилищного строительства. Это было условием достройки корпуса 6.6 проблемного ЖК «Радужный» компанией-донором.

Но в результате было решено перевести 30 гектар – в ИЖС, а 22 га – в рекреацию. Таким образом будет создано зеленое пространство, отделяющее малоэтажные частные дома и охранную зону.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в конкурсе «Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленобласти» выбрали победителей. Девять проектов стали лучшими.

Всего в этом году в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 100 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 69 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.