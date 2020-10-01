Тематический семинар и мастер-класс «управление проектом в сфере детского оздоровительного отдыха» пройдет в Ленобласти

Если вы управляете предпринимательским проектом в сфере детского отдыха, предлагаете образовательные программы и культурно-просветительские мероприятия для детских центров и лагерей или хотите попробовать себя в этой области, вас приглашают принять участие в тематическом семинаре и мастер-классе «Управление проектом в сфере детского оздоровительного отдыха».

Организатор – Центр инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области.

Цель проведения – продвижение социального бизнеса, совершенствование знаний и навыков реализации бизнес-проектов в сфере отдыха и оздоровления детей.

Сфера отдыха и оздоровления детей – уникальный социальный институт, который помогает наполнить жизнь растущего человека интересными знакомствами, полезными увлечениями и занятиями. Основная его задача — оптимальное сочетание образования и оздоровления.

К участию приглашаются:

детские лагеря и спортивно-оздоровительные комплексы;

детские центры, организующие лагеря для детей;

туристические агентства, предлагающие детский отдых в лагерях Ленинградской области;

event-агентства, организующие мероприятия на территории детских оздоровительных лагерей и спортивно-оздоровительных комплексов;

граждане, которые хотят организовать бизнес в сфере отдыха и оздоровления детей.

На семинаре профильные эксперты обсудят:

основы маркетинга и экономики проекта

инструменты повышения эффективности бизнеса

нормативно-правовую базу организации детского отдыха на территории Ленинградской области

меры поддержки государства для предпринимателей в социальной сфере

опыт создания успешных бизнес-проектов в сфере детского отдыха.

Помимо практических инструкций и готовых шаблонов, каждый участник получит домашнее задание для проработки полученной информации.

В программе мастер-класса запланированы:

разбор домашнего задания

анализ модели управления проекта одного из участников

ответы на интересующие вопросы.

События пройдут 7 и 14 октября в Центре «Мой бизнес» Ленинградской области по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 3А, бизнес-центр «Лада».

Для всех желающих, кто не имеет возможности присутствовать лично, будет организована онлайн-трансляция событий.

Все заинтересованные могут пройти регистрацию по ссылке: https://tsiss-fond-lo.timepad.ru/event/1438396/.

По всем вопросам можно обращаться к организатору мероприятия в Центр инноваций социальной сферы: по тел. 8(812) 309-46-88 (доб. 127), +7 (911) 767-85-11 или по электронной почте: ciss@813.ru, project3@bggroupp.ru.