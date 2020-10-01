Олег Газманов, Лариса Долина и Дмитрий Харатьян поздравят учителей Ленобласти в прямом эфире

Праздничный концерт, посвященный Международному дню учителя, пройдет в прямом эфире телеканала ЛенТВ24, а также в соцсетях.

Уже завтра, 2 октября, в 15.10 Олег Газманов, Лариса Долина и Дмитрий Харатьян споют для учителей и жителей Ленобласти. Помимо того, зрителей ждет встреча со сводным хором молодых учителей и единственным в Ленобласти народным учителем России.

“В регионе трудятся более 24 тысяч педагогических работников. Более 900 человек в 2020 году были награждены за особые заслуги. В День учителя хочется поблагодарить каждого причастного к этой профессии за самоотдачу и преданное отношение к работе, пожелать и дальше не терять свой энтузиазм”, — отметил председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Отметим, что каждый житель Ленобласти может поздравить своих учителей в социальных сетях. Лучшие поздравления будут озвучены в прямом эфире. Следить за трансляцией можно в эфире ЛенТВ24 и в «Одноклассниках».