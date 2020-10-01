Школьник случайно попал мячом в мужчину, а тот в ответ ударил его кулаком в голову

Автор: Гузель Галимова
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Школьник находится в больнице, врачи диагностировали у него ушибы, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и подозрение на перелом лобной части. Полиция проводит проверку.

Как пишут “Невские новости”, после уроков ребята играли на стадионе в футбол. Один из школьников случайно пнул мяч за пределы поля и попал в проходящего мимо мужчину. По словам очевидцев, когда 13-летний мальчик подошел забрать мяч, то мужчина ударил его в голову кулаком. От удара подросток упал на землю, а мужчина ушел. 

Мальчик ушел домой и не стал рассказывать родителям о случившемся. Но ему стало плохо, тогда он признался, что был избит неизвестным.

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На фото зафиксирован мужчина, по словам детей, именно он атаковал их друга. Источник: Невские новости».